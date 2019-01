La vendetta della Sharapova Seppi e Fabbiano si arrendono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISGiornata no per il tennis italiano agli Australian Open. In attesa di Fabio Fognini e Camila Giorgi in campo oggi contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta e la fortissima ceca Karolina Pliskova, ieri sui veloci campi in cemento di Melbourne si è consumata l'eliminazione di Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Intanto continua la sua marcia verso il 100mo titolo il fuoriclasse svizzero Roger Federer, passato facilmente agli ottavi a spese dell'americano Fritz. Bene anche Rafa Nadal che ha eliminato l'australiano de Minaur. Finora Federer e...