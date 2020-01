La Turchia va a Tokyo Eliminata l'Olanda

VOLLEY

È la Turchia l'ultima squadra europea qualificata alle Olimpiadi di Tokyo. Niente Giappone, dunque, per i quattro rappresentanti dell'Imoco Conegliano campione del mondo che nell'ultima settimana sono stati impegnati nel torneo di qualificazione olimpica di Apeldoorn, in Olanda. Il primo ad essere eliminato è stato il coach Daniele Santarelli, Ct della Croazia che nella fase a gironi non ha vinto alcuna partita. Le semifinali hanno riservato grosse sorprese a partire dal 3-0 con cui la Germania ha estromesso l'Olanda padrone di casa, a cui non è bastato il tifo dei 5.850 del palazzetto Omnisport per ribaltare il risultato. Il derby tra le pantere dell'Imoco Robin De Kruijf e Jennifer Geerties è andato dunque a quest'ultima. Sabato sera la Polonia di Asia Wolosz, capitana di Conegliano, ha avuto 5 matchball nel quarto set della sfida alla Turchia, capace di annullarli tutti e di passare al tie-break. Ieri le turche hanno impiegato 73 minuti per sbarazzarsi delle tedesche in finale e tornare ai Giochi dopo l'assenza a Rio 2016. Alla guida della Turchia c'è Giovanni Guidetti, che a Tokyo troverà i connazionali Davide Mazzanti, ct dell'Italia, Stefano Lavarini che ieri ha portato in Giappone la Corea del sud e il trevigiano Sergio Busato, commissario tecnico della Russia.

FRANCIA IN EXTREMIS

In campo maschile l'ultimo biglietto per il Giappone, tra le squadre europee, è andato alla Francia che ha vinto il torneo di Berlino battendo anche in questo caso la Germania per 3-0 in finale. Terminati tornei di qualificazione olimpica, sono pronti a ripartire i campionati.

In Italia i primi a riprendere le ostilità saranno i club femminili, tutti in campo mercoledì sera per la prima giornata di ritorno di regular season con novità nelle rose e sulle panchine: Scandicci ha esonerato l'allenatore Marco Mencarelli sostituendolo con Luca Cristofani e altrettanto ha fatto Monza, che dopodomani ospiterà Conegliano con Carlo Parisi al posto di Massimo Dagioni. La Superlega maschile tornerà in campo giovedì; l'anticipo del giorno prima sarà Ravenna - Sora.

