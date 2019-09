La Turchia sfiora l'impresa con gli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ld) Una partita persa due volte, che avrebbe messo teoricamente a repentaglio la qualificazione, si è trasformata in una della vittorie più rocambolesche nella storia dei Mondiali. Team Usa ha battuto 93-92 una Turchia che ha fatto di tutto per perdere: la squadra di Ufuk Sarica dovrà passare per il drammatico spareggio di domani, a Shanghai, contro la Repubblica Ceca, mentre gli Stati Uniti di Gregg Popovich per ora tirano un sospiro di sollievo. Ma chi non li considera favoriti per l'oro, ieri ha avuto argomenti forti per una squadra...