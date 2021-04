Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRASFERTAMILANO (r.s.)Dopo settimane difficili tra un litigio e un'espulsione , Ibrahimovic ha potuto ritrovare il sorriso con il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022 a sette milioni di euro all'anno. Ma non potrà festeggiare l'evento stasera all'Olimpico contro la Lazio. «Zlatan sta meglio, ma non ci sarà», ha spiegato Stefano Pioli. Lo svedese salterà, quindi, lo spareggio Champions. Una gara fondamentale per il futuro....