LA TRASFERTAMILANO È il momento della svolta per il Milan. Eliminato dall'Europa League e fuori dalla Coppa Italia, colpito dai continui infortuni, ora deve solo concentrarsi sul campionato. Stefano Pioli vuole alzare l'asticella: «Mancano undici partite, siamo lì, in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte».Poco più di due mesi decisivi per la stagione, con tre scontri diretti contro Lazio (25 aprile), Juventus (9 maggio) e...