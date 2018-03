CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRASFERTAMercoledì prossimo, alle 20.30, al ristorante La Montecchia Alajmo di Selvazzano Dentro (Pd), torna il Salotto del Vino a cura di Mauro Meneghetti. Che, questa volta, si sposta in Sicilia, in un luogo dal nome quasi fiabesco «Contrada Feudo di Mezzo», comune di Castiglione di Sicilia (Ct), nel versante settentrionale dell´Etna dove Federico Graziani coltiva il suo Profumo di vulcano. Unica produzione per una tiratura di poco più di 1000 bottiglie di questo vino ottenuto da uve di Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, a cui...