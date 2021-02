LA TRASFERTA/2

La classe non è acqua. E quando oltre alla classe ci sono la qualità, la forza fisica e anche un po' di sfortuna, puoi provarci con tutta la buona volontà ma il risultato è segnato in partenza. Troppo evidente il divario tra la corazzata Trento e un Este, che pur non facendosi mai schiacciare, sapeva di non avere grandi possibilità al Briamasco.

Pronostico rispettato e trentini che la fanno da padroni fin dal calcio d'inizio, anche se la prima occasione arriva al 7', quando a provarci è Gatto, direttamente da corner che attraversa tutta l'area piccola e si spegne oltre il secondo palo. Per il vantaggio dei gialloneri basta attendere il 17'. Gran giocata in velocità del tridente offensivo, con Aliù che al limite serve dentro per Rivi, il quale la ridà all'indietro per l'inserimento di Belcastro, il cui destro al volo non lascia scampo a Daffrè. La replica al 20', con il tacco di Aliù per Rivi, che da 20 metri carica un gran tiro che esalta i riflessi di Daffrè.

INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA

Non altrettanto bravo è il portiere dell'Este un minuto dopo, quando sugli sviluppi del corner Belcastro entra in area e giunto quasi sul fondo crossa a campanile, con l'estremo atestino che non riesce a trattenere la sfera in presa alta e permette a Pilastro di spingere in rete da pochi passi il raddoppio. Nell'occasione, il numero uno giallorosso si infortuna alla caviglia ed è costretto ad uscire, costringendo mister De Mozzi a sacrificare anche Giglio per far entrare Fontana, pur di rispettare la regola degli under.

I padroni di casa continuano a macinare gioco e al 27' il tacco di Belcastro libera Rivi, che da poco dentro l'area prova a sorprendere Fontana sul primo palo ma il neo entrato numero 12 rintuzza in angolo. Gli ospiti si fanno vedere alla mezz'ora, con Taiwo che approfitta dell'errore in fase di rinvio di Dionisi, gli soffia la sfera e prova a metterla al centro per Cardellino, dove Dionisi fa però valere la propria esperienza, sventando la minaccia.

Al 37', altro triangolo in velocità Gatto-Belcastro-Rivi con conclusione di quest'ultimo di poco alta. Nel finale, da una parte Cardellino riceve palla spalle alla porta, la difende e si gira dal limite, alzando oltre la traversa. Dall'altra, traversone lungo di Caporali, Aliù di testa dal dischetto non riesce ad angolare abbastanza e trova un Fontana attento.

MODALITÁ RISPARMIO

Ad inizio ripresa, De Mozzi esaurisce tutti i cambi per mettere dentro Farinazzo e Greco, oltre a Bressan. I patavini ne traggono giovamento, complice anche un Trento che entra in modalità risparmio energia, pur non perdendo mai il controllo della gara. Ci prova dopo 3' Greco ma il tiro a giro da 25 metri finisce alto. Al 25', invece, Cardellino ruba palla sulla trequarti e serve l'accorrente Beniamin, la cui rasoiata è però troppo larga. Il Trento si riattiva nell'ultimo quarto d'ora, con Nunes particolarmente in luce. Prima, servito da Contessa, spedisce alle stelle dal limite. Quindi, spara dallo spigolo dell'area dopo una discesa travolgente di Aliù, ma Fontana ribatte. Al 36', si trasforma in assist man per Comper, murato in uscita bassa dal portiere atestino. Allo scadere, infine, su una punizione di Gatto da metà campo è Aliù ad agganciare in area, tentando il pallonetto, con Fontana che gli nega il gol dell'ex.

Nicola Bellon

