LA SVOLTA

La rassegna iridata di Aigle-Martigny 2020 è annullata. I governo svizzero ha infatti deciso di prolungare il divieto di organizzare eventi con più di 1000 persone almeno fino alla fine di settembre. Il mondiale di ciclismo su strada si sarebbe dovuto svolgere dal 20 al 27 del prossimo mese, così l'Unione Ciclistica Internazionale si è ritrovata costretta ad annullare la gara che mette in palio il titolo più prestigioso. Per il massimo organo del ciclismo mondiale è un brutto colpo. Aigle è la sede dell'Uci, e nel momento in cui è stato presentato il calendario della ripartenza della stagione ciclistica il mondiale era l'unica rassegna che avrebbe mantenuto la solita collocazione durante la stagione, ovvero alla fine di settembre. E invece, l'emergenza sanitaria Covid-19 ha toccato anche la corsa più importante. Il numero uno della Federazione mondiale, David Lappartient, non si perde d'animo: «Siamo dispiaciuti, è normale - ha spiegato il presidente - ma lavoreremo per garantire il mondiale in un'altra nazione e con un percorso simile a quello che volevamo proporre in Svizzera».

ITALIA NO

Ad oggi, dunque, l'Unione Ciclistica Internazionale non prevede un annullamento dei mondiali 2020, anche se sarà molto difficile organizzare una rassegna iridata in così poco tempo. Gli scenari che si pongono davanti sono quindi diversi: in un primo momento si era vociferato della possibilità che i mondiali si sarebbero potuti svolgere in Italia, probabilmente in Emilia Romagna o in Veneto, regioni che stanno investendo tantissimi nel ciclismo e nel cicloturismo. Ma il presidente della Federazione Ciclistica Italiana e vicepresidente Uci, Renato Di Rocco, ha smentito questa possibilità: «Ad oggi, non vi è alcuna candidatura italiana. In queste ore si sente parlare di Veneto e di Emilia Romagna come regioni che potrebbero ospitare la rassegna iridata, ma non c'è alcuna candidatura. Credo sia possibile immaginare che i mondiali possano invece svolgersi nella Francia del sud, al fine di mantenere il percorso il più possibile simile a quello di Aigle-Martigny, ma è solo un'ipotesi».

POCO TEMPO

Resta solo da capire se davvero si può organizzare un mondiale in così poco tempo, anche perché sarebbe quasi impossibile riuscire a trovare una nuova collocazione in un calendario così fitto: a fine agosto ci sarà il Tour de France, a ottobre avranno luogo Giro d'Italia e le classiche del nord, mentre da fine ottobre a metà novembre si svolgerà la Vuelta. Il mondiale dura una settimana, in quanto vengono assegnati i titolo sia a cronometro che in linea delle categoria Juniores, Under 23 ed Elite, e non è possibile trovare così tanti giorni liberi nell'attuale calendario. L'unica soluzione potrebbe essere quella di organizzare solo le gare per gli uomini e le donne Elite, al fine di mettere in palio la maglia iridata solo per i professionisti. Un mondiale light, insomma, potrebbe salvare la rassegna iridata, ma anche questa decisione così scottante sarà presa solo nelle prossime settimane, perché significherebbe escludere numerosi ragazzi e ragazze che avevano deciso di prepararsi al meglio per la gara più importante dell'anno.

Carlo Gugliotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA