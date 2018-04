La svolta di Vettel: grinta e meno errori un inizio inatteso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1(ld)Duecento Gp in Formula 1, quattro Mondiali e 49 vittorie dopo, il paragone lusinghiero quanto impegnativo che accompagna Sebastian Vettel è sempre lo stesso. Anzi, il doppio successo in Australia e Bahrain l'ha rafforzato: prima di Seb, l'ultimo ferrarista a cominciare un'annata con due vittorie era stato infatti il Kaiser, Michael Schumacher. Eredità che non spaventa Seb, che ha deciso di riportare il titolo a Maranello dopo un lungo digiuno, proprio come fece Schumacher. Un compito con onori e oneri differenti rispetto agli...