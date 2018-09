LA SVOLTA DI DJOKOVIC PER TORNARE RE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISQuando al Roland Garros fu sconfitto ai quarti da Marco Cecchinato, più di qualcuno si convinse che Novak Djokovic non sarebbe più ritornato quello di prima dopo il problema al polso che lo aveva costretto a fermarsi tra la seconda parte del 2017 e i primi due mesi del 2018 (salvo la parentesi agli Australian Open). Quattro mesi dopo, invece, il trentunenne di Belgrado si ritrova in bacheca altri due slam, portando il bottino personale a 14, come Pete Sampras, uno dei suoi idoli d'infanzia. Davanti a lui solo Roger Federer (20) e Rafa...