La stronza, come la chiamava Stefano Borgonovo, una delle prime vittime della Sla (sclerosi laterale amiotrofica), s'è presa anche Giovanni Bertini, romanista che giocò anche con Taranto, Fiorentina, Ascoli, Catania e Benevento. Bertini, che si autodefiniva Nesta e Samuel messi insieme, è morto all'età di 68 anni ed è l'ultima vittima di un mistero scientifico che non si è ancora risolto. Prima di lui se ne sono andati (oltre a Borgonovo) Gianluca Signorini, Adriano Lombardi, Armando Segato (primo ex calciatore a vedersi diagnosticata la Sla nel 1968), Ernesto Cucchiaroni, Giorgio Rognoni, Narciso Soldan, Guido Vincenzi, Celestino Meroni, l'arbitro Giovanni Nuvoli ed altri: in tutto sono stati 45 in 40 anni, il doppio rispetto al resto della popolazione.

La Sla è una malattia degenerativa che attacca il sistema nervoso centrale, portando alla perdita di funzioni vitali. Sono tante le concause, a partire da una predisposizione genetica (ma non tutti). Lo studio ha evidenziato che tra le cause scatenanti potrebbero esserci i traumi e l'eccessivo uso di antinfiammatori. Da qualche parte, si ipotizza la possibile esistenza di prodotti chimici e di pesticidi usati nel trattamento dell'erba dei campi da gioco. Conosciuta inizialmente come morbo di Lou Gehrig, dal nome del campione americano di baseball scomparso nel 1941, la Sla è spesso associata agli sportivi. L'associazione diretta tra attività agonistica e questa malattia non è scientificamente provata, ma il dramma di Bertini l'ultimo di una lunga serie conferma uno studio dell'Istituto Mario Negri di Milano, che ha evidenziato come nel mondo del calcio i malati di Sla siano 6 volte di più rispetto alla popolazione generale. L'incidenza media della malattia è di 1,7 casi ogni 100mila abitanti, tra i calciatori italiani arriverebbe fino a 3,2. Atleti accomunati da un elemento: aver calcato per anni i campi.

Uno dei massimi esperti italiani, medico al S. Raffaele di Milano, esclude collegamenti: lo sport in alcuni casi è addirittura preventivo e di certo la Sla è una malattia multifattoriale. Il fatto che una buona parte dei calciatori colpiti abbia giocato nello stesso periodo può darci un dato nuovo su cui investigare, ma è anche vero che nella maggior dei casi la malattia è già presente e si manifesta a 50-60 anni.

Per ora è incurabile, ma la ricerca sta facendo notevoli passi avanti nell'inquadrare i tipi diversi di malattia, le molteplici concause, i meccanismi, geni e ambiente. E sono in sperimentazione terapie genetiche per alcuni sottotipi finali. Concludendo, Giovanni Bertini è l'ultima vittima di un mistero scientifico che non si è ancora risolto. Va comunque precisato che la Sla, un percorso feroce in cui i pensieri restano lucidi, ma il corpo non risponde più, non è una malattia calcistica, però nel calcio il suo livello di diffusione è altissimo. Si sono fatte tante ricerche sulle cause o concause del morbo, che porta all'estinzione di attività fondamentali, come camminare, respirare, deglutire e parlare. Non si è arrivati però ad una conclusione certa. Sarebbe importante fare una ricerca internazionale, che riguardi tutti i Paesi ed anche sport diversi. Per capire per esempio perché calcio sì e basket no.

