LA STRACITTADINA

ROMA L'alta citazione michelangiolesca sugli spalti, le prosaiche papere dei due portieri in campo. La Lazio confidava nel Giudizio universale per il derby n. 152 in cui arrivava da favorita: lo annunciavano i tifosi con la bella coreografia a portare un pezzo di Cappella Sistina all'Olimpico e invece con la Roma finisce 1-1, e si ferma a undici la serie di vittorie consecutive per la banda di Inzaghi, stavolta meno intonata del solito. La Roma vuole vincere e riscattarsi, la Lazio, nonostante i favori del pronostico, è sembrata non voler perdere. Va la linea giovane con Under che gioca un super derby, bene gli esterni, Spinazzola in gran forma. Mancano i tre punti per quello che si è visto in campo.

L'avvio è di studio, con la Roma più aggressiva. Nessun sussulto, fino al 26': Strakosha valuta male il lancio lungo di Cristante per il bosniaco che anticipa l'uscita maldestra del portiere e con la nuca a occhi chiusi manda la palla in rete. Un giro di lancette e la Roma sfiora il raddoppio con Under e Dzeko, stavolta bravo Strakosha. Il derby si capovolge e la Roma passa dal possibile raddoppio al pari: anche qui, a parti invertite, è il portiere a sbagliare. Clamorosa la papera di Pau Lopez: al 34' su un calcio d'angolo la palla si impenna dopo una deviazione, per evitare il corner il portiere smanaccia rimettendo in campo e poi ancora di pugno toglie il rinvio a Smalling: Acerbi sulla linea infila in rete. La non si demoralizza: al 44' il palo nega a Pellegrini il vantaggio. Il secondo tempo si apre ancora all'insegna della Roma: un super Under serve una bella palla a Kluivert che sembra agganciarsi con Patric entrato per Luis Felipe. Pellegrini sul dischetto, ma l'arbitro consulta la Var e annulla la decisione. Fino alla fine la Roma sarà sempre più pericolosa dei cugini: ma finisce 1-1, come all'andata.

