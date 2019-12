LA STORIA

VENEZIA In comune hanno la passione per la palla a spicchi e l'anno di nascita. Le differenze, invece, passano inevitabilmente per i numeri: l'altezza (una trentina di centimetri), i titoli in bacheca e i milioni di euro nel conto in banca (tanti a zero). Da una parte c'è Luka Doncic, sloveno, presente e futuro del basket mondiale, stella dei Dallas Mavericks e prossimo testimonial della Jordan (con un contratto a sette zeri), a detta di molti il talento puro più strabiliante mai approdato in Nba dall'Europa dai tempi di Drazen Petrovic. Dall'altra c'è un ragazzo di vent'anni di Mestre, Matteo Garzia, che gioca in Serie D con l'Alvisiana Venezia, si sente a casa nei campetti del parco della Bissuola e studia Commercio estero all'università di Ca' Foscari.

RAGAZZI

Due vite simili a rette parallele in cui è difficile trovare un punto d'incontro, eppure una sorta di momento sliding doors c'è stato anche per loro. C'è un dove e un quando: 2012, torneo internazionale giovanile di Ostia. Doncic, con la sua Olimpia Lubiana, dà già spettacolo, segna 54 punti in finale, conquista a mani basse titolo di Mvp e di miglior realizzatore. Ma l'altro tredicenne a mettersi in luce è un ragazzino che gioca con il Basket Favaro. La sua squadra manca la finale per un soffio e si piazza al terzo posto e lui, che non arriva al metro e quaranta di altezza (Doncic, per dire, già all'epoca superava l'1.80), fa girare la testa a tutti i suoi avversari mostrando abilità da funambolo. Parliamo di Matteo, appunto, e la giuria del torneo decide che è lui il giocatore che più si è distinto per le doti tecniche (questa la motivazione del riconoscimento). Un momento epico per il ventenne mestrino, immortalato da una foto rilanciata nei giorni scorsi con un lungo post della pagina Facebook La giornata tipo, punto di riferimento social di ogni appassionato di basket.

L'INCONTRO

Matteo quella foto se la coccola come il più prezioso dei tesori. «Fa un certo effetto, ora, sapere di aver condiviso qualcosa con quello che, probabilmente, è e sarà il più forte giocatore europeo di sempre. A 13 anni apriva il campo come nessuno: passaggi dietro la schiena, penetrazioni e schiacciate. Era evidente già allora che avrebbe fatto strada». Anche Matteo, però, nel suo piccolo si difende: quel premio non è arrivato per caso. «Io me ne stavo andando, pensavo che i riconoscimenti individuali fossero solo roba di Luka - sorride - poi ho sentito pronunciare il mio nome. Cosa ci siamo detti? Poche parole nell'inglese stentato di due ragazzini di 13 anni. Io gli ho detto che era un fenomeno, lui mi ha risposto: Anche tu sei stato bravo».

IL POST

Sono passati 7 anni da allora, e in quel post Matteo e Raffaele Ferraro (fondatore della Giornata tipo) hanno voluto stilare un bilancio di ciò che è accaduto ai due giocatori più rappresentativi di quel torneo. «Luka Doncic: 1 Oro Europeo, 1 Eurolega, 3 scudetti in Spagna, 1 titolo di Rookie dell'anno in Nba, gioca ai Dallas Mavericks dove quest'anno viaggia a 29.3 punti, 9.6 rimbalzi, 9 assist col 48% al tiro, guadagna 7.7 milioni di dollari, sta per firmare un contratto da almeno 50 milioni di dollari col brand Jordan, ha 3.5 milioni di followers su Instagram e resta sempre un ragazzo umile. Matteo Garzia: 1 convocazione alla rappresentativa regionale del Veneto, 1 Mvp al torneo di Livorno, gioco come under all'Alvisiana a Venezia in Serie D dove viaggio a quasi 10 punti e 0 rimbalzi di media perché sono rimasto alto come in foto (qualche centimetro in più dai, adesso Matteo è 1.70, ndr) non percepisco alcuno stipendio dalla mia squadra e ho pagato 50 euro per la visita medico-sportiva, ho un paio di Jordan pagate 160 euro e neanche la Givova mi ha mai chiamato come testimonial, ho 732 followers su Instagram e anch'io resto sempre un ragazzo umile». Risultato: quasi 700 condivisioni, 19mila reazioni, seicento commenti. «Non pensavo che facesse tutto questo effetto - commenta divertito - ho scritto quelle righe quasi per caso, quella foto di solito la mostro solo agli amici che non mi credono quando dico di aver incontrato Luka Doncic. A distanza di 7 anni la riguardo e mi vengono i brividi. Da una parte un nanerottolo che sognava di diventare un giocatore di basket, dall'altra un gigante che era già un campione».

Davide Tamiello

