LA STORIA

TORINO C'era una volta il derby d'Italia, simbolo della più antica e nobile rivalità del nostro campionato, in parte svilita dalle faide post Calciopoli. La corsa negli anni quasi parallela delle due regine d'Italia è stata caratterizzata da incroci pericolosi, ribaltoni entusiasmanti e polemiche feroci, fino alla sfida di questa sera probabilmente la più surreale dal dopoguera -, ma di nuovo decisiva per lo Scudetto a 17 anni dall'ultima volta. Le istantanee tra bianconeri e nerazzurri, anche solo dagli anni '90 in poi, sono troppe: il doppio salto di Trapattoni (Torino Milano- Torino), la protesta in campo di Simoni ('98) dopo il rigore non concesso per il contatto Iuliano Ronaldo, le lacrime del Fenomeno dopo il folle 5 maggio a Roma e la folle gioia Scudetto di Antonio Conte a Udine, il gol di Toldo, la linguaccia di Del Piero al Meazza, il 3-1 con cui Stramaccioni viola lo Stadium dopo 49 partite. Oggi Juventus e Inter provano a far ripartire il calcio italiano, dopo la settimana più complicata degli ultimi tempi, ma soprattutto a rilanciarsi alle spalle di una macchina perfetta chiamata Lazio. I più attesi, nel gioco della coppie del derby d'Italia, sono Conte e Marotta, a cui le porte chiuse risparmieranno il rumore (e probabilmente i fischi) dei nemici, ma non l'emozione del primo ritorno all'Allianz da ex.

NEMICI

Da inseparabili a nemici sul mercato, dopo anni gomito a gomito Marotta e Paratici si sono ritrovati uno contro l'altro, condividendo strategie e obiettivi sul mercato, tra sorpassi e interferenze. Come quelli che hanno rischiato di portare alla rottura estiva della coppia Ronaldo Dybala - al momento la più affidabile (con 15 vittorie su 19 partite insieme) in casa Juve. Paulo è stato vicino a Manchester, Londra ma anche a Milano, in uno scenario piuttosto improbabile da immaginare oggi: Dybala Lautaro coppia titolare tutta argentina dell'Inter, mentre la Juve (che ha provato fino all'ultimo a convincere Lukaku) avrebbe potuto affiancare Romelu a CR7. Suggestioni di un fantamercato che nell'ultimo periodo si è concretizzato con il duello per Kulusevski; sul centrocampista del Parma è stata decisiva la giocata d'anticipo di Paratici.

ALLEANZE

Un'altra coppia decisamente più istituzionale ma alquanto atipica è ai vertici: Zhang e Agnelli sono prima di tutto alleati a livello politico e internazionale, poi anche buoni amici. Con stili diversi (toni alti e accuse feroci del nerazzurro contro Dal Pino, per le decisioni e le incertezze della Lega di A, nessun commento del numero uno bianconero) ma obiettivi comuni, in particolare a livello commerciale e strategico sull'Europea. Il campionato è pronto a ripartire, più incerto e avvincente che mai, proprio come la sfida infinita tra Juventus e Inter.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA