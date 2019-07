CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA L'unico limite, nella loro testa, è la linea che segna il fondo del campo. L'unico ostacolo, quando corrono dietro al pallone, è l'avversario da superare. Niente altro. È una storia di sport ma è soprattutto una lezione di vita quella che vede protagonisti Davide Vignando e Riccardo Piggio, due ragazzi padovani appena rientrati dal Brasile dove hanno giocato il Mondiale di calcio a 5 con la nazionale italiana down. «Ci hanno sorpreso ancora una volta, perché per loro i limiti non esistono» raccontano sorridendo i...