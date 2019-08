LA STORIA MILANO L'allarme è risuonato a Cesena e a sei giorni dal debutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMILANO L'allarme è risuonato a Cesena e a sei giorni dal debutto in campionato contro l'Udinese non è una buona notizia per Marco Giampaolo. Lo stratega scelto da Zvonimir Boban e Paolo Maldini come nuovo allenatore del Milan al posto di Rino Gattuso, il combattente che ha sfiorato la Champions cercando di sfruttare quello che gli passava il convento. Il problema, al momento, resta sempre l'attacco. Che è un po' il malanno del Milan da qualche tempo. Per questo a gennaio, dopo che aveva fallito un campione come Higuain (proprio...