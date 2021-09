Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIA«Michael c'è». Per i tifosi di Schumacher difficilmente un'altra combinazione di lettere potrebbe arrivare così al cuore, dritta e a tutta velocità come una Ferrari - quella che sapeva vincere - lanciata sul rettilineo del traguardo. «Michael c'è, è diverso ma c'è». Parla Corinna, la moglie del pluricampione del mondo della F1. E le sue frasi hanno un effetto paradossale. Danno un filo di speranza in più, pur non spostando...