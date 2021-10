Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAMESTRE Non bastava la bruciante sconfitta di Wembley sotto gli occhi della famiglia reale e di 60mila seguaci di Albione. E neppure la vittoria nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi, sfumata per colpa del balzo in avanti di Filippo Tortu sul filo di lana. Quando, pochi giorni fa, la Nazionale femminile italiana di polo aveva conquistato un altro titolo europeo, gli inglesi avranno pensato che finalmente l'estate nera delle loro...