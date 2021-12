Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAHanno visto Cristian Eriksen provare a tornare alla normalità, in punta di piedi, di mattina presto, in un silenzio ovattato interrotto solo da un rumore amatissimo, quello dello scarpino che calcia in porta un pallone. Èsuccesso alle 8 di un mercoledì danese di inizio dicembre, quindi a zero gradi, sul campo più nascosto che ci sia al centro di allenamento dell'Odense, il club in cui Eriksen è cresciuto. L'hanno visto correre...