LA STORIAÈ uno spot per la vita la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic. Le lacrime sono impossibili da trattenere, la voce s'incrina ma non smette mai di uscire. È il cuore che parla. E lo fa alla gente. Parla da uomo con tutte le sue fragilità. Un messaggio di speranza per tutti. «Ho la leucemia» dice senza giri di parole l'allenatore del Bologna. Un pugno allo stomaco che arriva con tutta la sua forza e senza possibilità di arrestarlo. I suoi giocatori seguono la conferenza sul campo d'allenamento. Lo sapevano già, li aveva voluti...