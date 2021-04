Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIADai cori dei palasport per le sue schiacciate ai finanziamenti per innovative ricerche nel campo delle medicina rigenerativa: cambiano i modi ma continuano le soddisfazioni per Leonardo Morsut. L'ex giocatore bianconero (tanti anni di serie A e anche 16 presenze nella nazionale di volley) ha infatti ricevuto una sovvenzione di 2,56 milioni di dollari dal National Institute of General Medical Sciences per la sua attività a capo di un...