Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La stella della notte di San Siro è un'acrobazia che sparirà, dimenticata, dai libroni delle statistiche, ma rimarrà nel cuore e nella mente dei tifosi del Milan e non soltanto. Minuto numero 37, lancione del portiere Maignan: Rafael Leao scatta, entra nell'area dell'Atletico Madrid, si volta, decolla, si trasforma in una catapulta umana, si arrampica fino a 2,1 metri (contati) e scaraventa in rovesciata un tiro di sovrannaturale potenza...