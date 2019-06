CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPERIMENTAZIONEMILANO La batteria dell'auto elettrica riserva energetica anche per casa. Una volta connessa alla rete può prendere o dare a seconda delle necessità. E la stessa cosa può avvenire in ufficio, per strada, ovunque. Nel 2030 si stima che con tutte le auto elettriche in circolazione ci sarà una riserva di energia nelle batterie che supera di tre volte il fabbisogno nazionale. Utopie? Assolutamente no. La sperimentazione è iniziata a Milano nella sede dell'Rse (Ricerca del Sistema Energetico) e vede insieme tre colossi nel...