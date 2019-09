LA SPAL PUNISCE LA LAZIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FERRARA La Lazio si guarda troppo allo specchio e si butta via, tenendo in vita la Spal per un'ora e finendo poi per resuscitarla. Al Mazza di Ferrara termina con la vittoria nel recupero dei biancazzurri di Semplici (primi punti in campionato) e con una sconfitta per la truppa di Inzaghi che per lunghi tratti del match pareva impossibile.Invece la Lazio domina il primo tempo, controlla, però segna solo su rigore. Nella ripresa giochicchia, pensando di gestire. Caicedo e Immobile non sono cinici, permettono alla Spal di respirare. E da metà...