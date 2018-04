La Spal blinda il pareggio, la Fiorentina spreca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA DEL FRANCHIFIRENZE La caccia alla settima vittoria di fila della Fiorentina si è infranta contro il muro della Spal che a Firenze, lottando e resistendo fino all'ultimo agli assalti viola dopo essersi vista anche togliere con l'intervento della Var un rigore inizialmente concesso da Orsato, è riuscita a strappare uno 0-0 importantissimo in chiave salvezza. Una grande soddisfazione per Leonardo Semplici, fiorentino doc e tifoso viola da sempre, al debutto in A al Franchi da allenatore, che ha portato a sette i risultati utili...