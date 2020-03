Arrivano i primi positivi al coronavirus in Spagna. Sono cinque tra calciatori e membri dello staff del Valencia, ultimo avversario nell'Atalanta in Champions League. Ezequiel Garay, che sui social aveva annunciato di esser stato colpito dal virus, Mangala e Gayà, poi il dirigente Francisco Camarasa e Julian Aliaga, medico sociale del club, sono gli altri contagiati. Positivo ala test anche Jonathas de Jesùs dell'Elche, club della serie B spagnola. La notizia, anticipata da Marca, è stata poi confermata dal club, precisando che ora squadra e tutto il persona sono stati messi ina quarantena di quindici giorni. Domenica scorsa l'Elche ha giocato a Madrid, focolaio dell'epidemia in Spagna, vincendo per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano. In Germania, invece, con il campionato fermo non si fermano le iniziative per Sono ancora sei i paesi europei riluttanti a rinviare le loro partite. Si tratta di Russia, Bielorussia, Turchia, Ungheria, Serbia e Ucraina. Qualcuna, per iniziative dei club, sta tuttavia prendendo qualche provvedimento. Ieri, a Istanbul, prima del derby tra Galatasaray e Besiktas (a porte chiuse) lo stadio è stato disinfettato. In Russia, nel fine settimane si sono giocate sette partite (a porte aperte) e un'altra questa serA. Dal Portogallo rimbalza la notizia che Ronaldo avrebbe messo a disposizione dell'emergenza gli alberghi di cui è proprietario nel paese, ma alla fine di rivela una fake-new.

