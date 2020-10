IL CASO

ROMA La serie A si gioca i suoi jolly e tutto sembra possibile, nell'anno flagellato dal covid. Il Milan di Pioli e Ibra è in fuga a punteggio pieno, ma all'inseguimento c'è lo splendido Sassuolo di De Zerbi che riesce nell'impresa di rimontare a Bologna dall'1-3 al 4-3. Reti a raffica anche alla Spezia coi liguri che rimontano due gol segnati dalla Fiorentina nei primi 4' di gioco.

Già l'anno scorso gli emiliani si erano portato a ridosso delle grandi, ma ora c'è una continuità di risultati che promette una lotta a viso aperto per l'Europa League. La classe di Locatelli, gli spunti di Berardi, i gol di Caputo non mettono limiti alle possibilità della macchina da gol di De Zerbi: 13 gol in 4 partite sono un bottino superlativo. Solo l'Atalanta ha fatto meglio. Al Sassuolo basta mezzora per ribaltare il risultato, con le reti di Djuricic, Caputo e l'autogol di Tomiyasu. In vantaggio il Bologna con Soriano, che di sinistro, a due passi da Consigli, non sbaglia. Il pari al 18': Skorupski rinvia male e sul tiro di Berardi, dal vertice sinistro dell'area rossoblu, è poco reattivo. Al 39' nuovo vantaggio del Bologna con Svanberg. Al quarto d'ora Locatelli perde palla in area e Orsolini non si lascia sfuggire l'occasione: si sblocca segnando il 3-1. Poi la clamorosa rimonta. Il vantaggio definitivo arriva con l'autorete di Tomiyasu. «Siamo una grande squadra. Europa? La classifica fa piacere, ma la strada è lunga. Ci godiamo il momento e stiamo con i piedi per terra. Con questo passo ci toglieremo delle soddisfazioni», il commento di un felice De Zerbi. Sinisa Mihajlovic, invece, si lecca le ferite, dopo il secondo ko consecutivo. «Non abbiamo chiuso la partita».

FIORENTINA RAGGIUNTA

Occasione sprecata per la Fiorentina che va 2-0 in avvio con Pezzelle e Biraghi. Ma lo Spezia non si arrende e con caparbietà rimonta con Verde e Farias portandosi in una lusinghiera posizione di centroclassifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA