La soddisfazione di mister Zanuttig: «Raggiunto l'obiettivo senza mollare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI SPOGLIATOICARLINO Probabilmente qualcosina da registrare nei meccanismi difensivi di entrambe le formazioni c'è, viste le tre reti subite dal Chions e le quattro subite dal Cjarlins Muzane. Ma sono davvero più le note liete che quelle negative per Moras e Zanuttig. Entrambe le compagini sono infatti apparse già brillanti e pronte per l'inizio del campionato, al via domenica prossima. Le occasioni sono fioccate e il gioco è stato per larghi tratti spumeggiante, facendo quasi dimenticare ai numerosi spettatori presenti sugli spalti la...