PORTIMAO Leclerc e la Ferrari hanno confermato i piccoli progressi visti in qualificazione. Il quarto posto del monegasco e il decimo di Vettel, costituiscono uno dei risultati più consistenti delle ultime gare, anche se alla fine il giovane pilota del Principato, unico a non essere doppiato dal terzetto del podio, si è preso un distacco di 1'' a giro. «Per me - ha detto Charles - questa è stata la miglior prova della SF 1000 della stagione. All'inizio ho faticato a mandare in temperatura le gomme. Poi ho potuto spingere e recuperare tutte le posizioni che avevo perso. Putroppo però il vantaggio che aveva ottenuto Verstappen si è rivelato decisivo. Il podio comunque non era alla nostra portata perchè Max nel finale è stato troppo veloce».

Leclerc è apparso felice soprattutto dei passi avanti compiuti in fatto di prestazioni: «Ci aspettavamo delle risposte. Le abbiamo avute e sono positive. Sono molto contento e fiero del lavoro del team. Molto incoraggiante. Stiamo lavorando nella maniera giusta. Non accadrà che improvvisamente con una macchina nuova il gap dalla Mercedes verrà annullato. Ma dobbiamo continuare ad avvicinarci».

Ben diverso, come ormai accade da tempo, il commento di Vettel: «Non so se il mio ritmo fosse così buono. Una corsa difficile, con alti e bassi. In generale tutto quest'anno è stato molto complicato. Ho sempre tante difficoltà a mettere le cose insieme a livello di assetto, mentre per Charles le cose sembrano andare per il verso giusto. Se io spingo finisco fuori pista. Volete sapere se la macchina è migliorata? Non lo so. Gli aggiornamenti che abbiamo portato non sono grossi progressi bensì piccole cose. È più o meno la stessa monoposto rispetto all'inizio dell'anno».

In attesa di gareggiare domenica in Italia, Mattia Binotto si è detto moderatamente ottimista. «Dovevamo centrare il 4° posto - ha dichiarato il responsabile della Scuderia - e lo abbiamo fatto. Siamo soddisfatti per il passo-gara. La SF 1000 si è comportata bene sulla distanza, sia con le gomme medie che con le dure. Questa volta siamo stati davanti ai nostri attuali concorrenti diretti. Anche Vettel partendo da dietro ha recuperato posizioni e ha tenuto un ritmo discreto. Sono fiducioso guardando ai prossimi impegni, interessato e curioso di confermare le prestazioni a Imola».

