LA SITUAZIONE

ROMA Sergio Parisse ormai si sarà rassegnato. L'uomo dei record del rugby italiano, ahilui, non ha un gran feeling con le ultime volte. La sua partita di addio alla coppa del Mondo, lo scorso anno, era saltata per colpa delle sfuriate in Giappone del tifone Hagibis. Quello che avrebbe dovuto essere il match di congedo definitivo dalla maglia azzurra e dal Sei Nazioni ieri è stato cancellato e rinviato a data da destinarsi. Italia-Inghilterra, in programma allo Stadio Olimpico il 14 marzo prossimo, per il momento non si giocherà. C'era stata l'ipotesi porte chiuse ma non è prassi nel mondo ovale che, dal 1871 in poi, non ha disputato alcun test match senza tifosi. Si finirà dunque a novembre (verosimilmente), quando sarà calendarizzata anche la sfida che l'Irlanda non ha voluto giocare a casa sua per paura di accogliere giocatori e tifosi provenienti dallo Stivale. E chissà se allora Sergione, 36 primavere e 142 caps azzurri dal 2002, sarà arruolabile per la passerella finale. I due match, ad ogni modo, saranno recuperati con certezza: servono per definire la classifica mondiale su cui basare il sorteggio per i Mondiali del 2023 in Francia.

È la decisione più rumorosa dell'ennesima giornata di cancellazioni, rinvii e restrizioni in nome della sicurezza nazionale. Dal calcio delle stelle internazionali al basket dei bambini, è tutta un'implosione. Dopo la serie A, scatta il domino delle porte chiuse anche per B e C, mentre i Dilettanti hanno scelto in prevalenza di fermarsi. La Federbasket aveva già chiuso i palazzetti di A (si giocherà a porte chiuse). Fermano tutta l'attività sul territorio nazionale fino al 3 aprile atletica e scherma. E le limitazioni della Fidal hanno effetti di non poco conto considerando che tra gli eventi annullati finiscono anche la Maratona di Roma, (29 marzo), e la Stramilano che si sarebbe dovuta correre una settimana prima. E fra tanti atleti, nel senso più ampio del termine, costretti a rinunciare alla competizione ci sono anche i 330 seminaristi e sacerdoti che erano pronti a sfidarsi nella Clericus Cup, prontamente fermata dal Vaticano.

CALENDARI IMPAZZITI

Il temuto ciclone atteso sul ciclismo, che in queste settimane vede spesso l'Italia protagonista, è arrivato. Salta la Strade Bianche di domani, da capire cosa succederà adesso per Tirreno-Adriatico (al via l'11 marzo) e Milano-Sanremo (21 marzo), entrambe già abbastanza traballanti. Cancellato anche il preolimpico di taekwondo in programma a Milano a fine aprile e questa è una bella grana: si trattava dell'ultima chance per gli atleti europei di staccare il pass per Tokyo, ora la federazione internazionale dovrà ricollocare l'evento in fretta in altra data e altro luogo.

DENTRO O FUORI

E poi c'è l'ingarbugliata situazione legata alle politiche di ingresso dei singoli Paesi. «C'è chi dice che sarà necessario fare un tampone e attendere due giorni, chi parla di una quarantena di 14 e chi afferma che tutto è a discrezione delle autorità aeroportuali. Noi intanto partiamo». Parole di Corrado Barazzutti che, in vista di Indian Wells, parla delle difficoltà in cui potrebbero imbattersi i nostri tennisti. Jannik Sinner comunque è già lì, in campo, e questo lascia presagire che non dovrebbero esserci disagi particolari. Siamo partiti dal rugby e con il rugby chiudiamo, con il paradosso di Pro14. Il Benetton Treviso è arrivato tranquillamente in Galles dove oggi giocherà contro i Dragons a porte aperte mentre la partita del 21 marzo a Monigo con il Munster è stata rinviata proprio ieri, così come quella delle Zebre a Parma con il Connacht del 28 marzo. Già, il club in arrivo dalla zona a rischio nelle terre che hanno detto no agli Azzurri. Stranezze da virus.

Gianluca Cordella

