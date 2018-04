CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Signora fatica in provincia. Un mese dopo il deludente 0-0 di Ferrara contro la Spal, i campioni d'Italia si fanno raggiungere dal Crotone nella ripresa dopo aver chiuso in vantaggio il 1° tempo senza incantare e perdono 2 dei 6 punti di vantaggio sul Napoli, a 3 giorni dallo scontro diretto in programma a Torino. Un punto d'oro per i calabresi che hanno saputo mettere in difficoltà la squadra di Allegri, visibilmente contrariato dall'atteggiamento della sua squadra che ha concesso troppo in difesa, mostrando troppa sufficienza per lunghi...