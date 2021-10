Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDAUDINE Fa tutto la squadra di Gotti. È protagonista di un primo tempo che rasena la perfezione, sembra addirittura scherzare contro un avversario che ha cambiato per sette undicesimi formazione; segna un gran gol al 3' con Success, debuttante a tempo pieno; crea almeno quattro palle per chiudere il match. Ma per imprecisione, un po' per le parate di Montipò, vuoi perché ci si mette anche la cattiva sorte, il risultato non cambia e il...