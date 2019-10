CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDATutto (o quasi) in una notte, anche se nessuno vuole parlare di sfida scudetto: Inter e Juventus arrivano al Derby d'Italia - loro sfida n. 173 con bilancio nettamente a favore dei bianconeri (82-46 con 44 pareggi) - in buone condizioni, sanno di giocarsi molto, ma vogliono ridurre la pressione di gare del genere seppur in uno stadio di San Siro da tutto esaurito con l'incasso rassoluto in Italia: 6,5 milioni di euro. I nerazzurri ripartono dal primo tempo quasi perfetto del Camp Nou mercoledì; i bianconeri dal netto successo in...