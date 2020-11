BOXE

ROMA Quando in Italia sono quasi le sei del mattino allo Staples Center di Los Angeles va in scena la sfida tra le leggende della boxe Roy Jones e «Iron» Mike Tyson. I due campionissimi si sarebbero potuti affrontare nel 2003 ed invece eccoli qui, quasi vent'anni dopo, uno contro l'altro in un'esibizione. Al termine di 8 riprese intense e piene di lampi di classe i giudici non assegnano la vittoria. Il Campione del Mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, non riesce ad avere la meglio sull'avversario ai vertici nel 2003-2004.

GRANDE IMPEGNO

Sul ring l'impegno non manca, le due leggende ce la mettono tutta per far bella figura: Tyson, a quindici anni dall'ultima vera sfida, si è preparato alla grande. Dal primo gong prova ad avanzare alla solita maniera, portando i suoi colpi possenti al corpo e al volto, a 54 anni suonati non si può chiedergli di più. È Roy Jones, già campione mondiale dai pesi medi ai massimi, ad avere il compito più difficile: è impossibile dare continuità ad una boxe fatta di continui spostamenti, velocità di braccia e di gambe, a 52 primavere! E infatti il pugile della Florida mostra solo lampi della sua classe cristallina, dovendo spesso preoccuparsi di non subire troppo i colpi ancora pericolosi di Tyson. Alla fine Tyson non è sembrato troppo convinto dal verdetto di parità: «Pensavo di aver vinto, e anche in maniera netta, però va bene anche così. Ho intrattenuto la folla che ci ha visto in televisione. Qui non si trattava di combattere per un titolo ma per uno scopo umanitario». Concorda Jones: «Non sono soddisfatto del verdetto, ma l'accetto: l'importante è aver dato spettacolo. Sono pronto a rifare il match».

© RIPRODUZIONE RISERVATA