LA SFIDA Oggi alla Dacia Arenaservirà l'impresa perché di fronte l'Udinese

LA SFIDAOggi alla Dacia Arenaservirà l'impresa perché di fronte l'Udinese si troverà un avversario, la Fiorentina, che ha segnato 14 reti nelle ultime tre gare mettendo il turbo (l'ex bianconero Muriel che non perde un colpo, a segnoo in tutte le gare in cui è stato utilizzato da Pioli), mentre sugli spalti i tifosi bianconeri sono più che mai decisi a non incitare la squadra del cuore. «Mai come in questa circostanza ha esordito Nicola dobbiamo essere squadra compatta in grado di saper sempre leggere la gara. Contro la Sampdoria lo...