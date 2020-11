LA SFIDA

MILANO Una partita importante ma non una finale, che si affronta senza timori e non si firma neanche per il pari. Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, descrive la sfida contro Real Madrid in cui i nerazzurri si giocano una fetta importante della qualificazione agli ottavi di Champions.

Dopo i pareggi nelle prime due gare, Handanovic e compagni vanno in cerca della prima vittoria nei gironi. Un successo che permetterebbe di tornare in corsa verso la fase ad eliminazione diretta che l'Inter non centra dal 2011/12. In Spagna, però, il tecnico dovrà fare ancora meno di Romelu Lukaku, rimasto a Milano a causa del problema muscolare riscontrato nella gara contro lo Shakhtar Donetsk. Un guaio non da poco per i nerazzurri vista la difficoltà di andare in gol.

L'emergenza in attacco è complicata anche dalle condizioni di Alexis Sanchez, favorito per partire titolare seppur non sia ancora al 100%. «Giocherà Sanchez? Non posso dirlo. Posso dire che è tornato per la prima volta oggi ad allenarsi, fate voi i conti», le parole di Conte alla vigilia. In caso di forfait del cileno, in attacco con Lautaro Martinez potrebbe rivedersi Perisic, con il rientro di Bastoni in difesa e della coppia Vidal-Brozovic in mediana alle spalle di Barella (Eriksen verso la panchina).

SENZA PAURA

«Non firmerei per nessun risultato prima di una partita. Si tratta di avere una nostra fisionomia e idea. Abbiamo grandissimo rispetto del Real ma vogliamo giocarci le nostre carte, senza timori reverenziali, poi che vinca il migliore», ha proseguito il tecnico nerazzurro. «Partita come una finale? È una partita del gruppo eliminatorio, importante sicuramente per noi e per loro - ha aggiunto -. Entrambe ambiscono ad andare avanti, sarà una gara difficile contro una squadra attrezzata per vincere. Lo dimostra la loro storia e quello che sono tuttora, ma veniamo qui a giocarcela con le nostre armi».

Una sfida nella sfida, inoltre, per Conte, che per la prima volta incrocerà da allenatore Zinedine Zidane, suo compagno per sei stagioni da giocatore ai tempi della Juventus. «Zidane allenatore? Parliamo di una persona eccezionale, da giocatore lavorava tantissimo, era sempre il primo, nonostante il grande talento. È una grandissima persona, si è sempre fatto volere bene da tutti».

AMBIZIONE

Da parte sua, Zinedine Zidane chiede ai suoi la massima concentrazione per non commettere altri passi falsi dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime due gare. «Per noi la partita contro l'Inter sarà come una finale». Le vittorie nel Clasico contro il Barcellona e il 4-1 all'Huesca sembrano aver dato vigore ai Blancos, che in Champions però faticano. «L'Inter la conosciamo bene, è una squadra molto fisica che gioca bene - dice il tecnico del Real Madrid - Sarà un'altra partita difficile. Ogni giorno qui c'è una finale, sono tre punti e vogliamo andare a prenderceli. Cosa succede se perdiamo? Non ci penso, voglio solo a vincere. L'anno scorso non abbiamo vinto la Champions, ma ora è un obiettivo. La puntiamo di nuovo, nonostante quello che la gente pensa».

Per la gara contro i nerazzurri, Zidane perde Eder Militao, positivo al Covid, ma ritrova Lucas Vazquez con la conferma inoltre di Eden Hazard, rientrato nella sfida con l'Huesca dopo un lungo stop. «Il mio rapporto con Antonio Conte? Quando era capitano della Juventus era molto importante per la squadra, mi sembra normale che in seguito abbia intrapreso la carriera di allenatore - ha aggiunto il tecnico - Mi ha sempre fatto una grande impressione».

