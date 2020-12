LA SFIDA

È la notte della verità. Per l'Inter passa a Moenchengladbach l'ultimo treno per la Champions. È obbligata a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Servirà dunque un'impresa ai nerazzurri che in Europa in questa stagione non hanno ancora ottenuto una vittoria. Il Borussia non rappresenta certo il meglio del calcio tedesco in questo momento: solo settimo in Bundesliga a sette punti dalla vetta. Però in Champions ha avuto un rendimento ben diverso: quattordici reti in quattro partite, primo posto nel girone e la possibilità di chiudere stasera con un successo il discorso qualificazione

«L'unico modo per restare in vita è vincere e sappiamo che non sarà facile, perché hanno dimostrato la loro forza - osserva Antonio Conte -. Ma al tempo stesso può essere un'occasione per dare seguito ad un percorso iniziato in Europa per testare noi stessi in partite importanti da dentro-fuori. Servono compattezza e e intensità. Dovremo uscire dal campo senza rimpianti».

A caricare i nerazzurri la confortante prestazione di sabato in casa del Sassuolo, dove si è vista un'Inter più solida, concreta e cinica. Ha rinunciato a un po' di qualità per ritrovare efficacia. E ciò è bastato per frenare il diluvio di critiche piovute sulla squadra di Conte dopo la sconfitta con il Real Madrid. Critiche che l'allenatore ritiene eccessive. «Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real Madrid - afferma l'allenatore interista - e ho sentito parlare di una partita dove il Real ha fatto quello che ha voluto, dimenticando che al 30' eravamo in 10 e che avevamo subìto un rigore dopo soli quattro minuti: sfido chiunque a ribaltare questa situazione. Io sono soddisfatto per l'impegno profuso dai ragazzi».

Un impegno e un'applicazione che però sono tornati proprio dopo la delusione con il Real Madrid. E frutto di un patto tra i giocatori. Di una decisa assunzione di responsabilità da parte di alcuni leader dello spogliatoio, da Lukaku (che era stato il primo a essere critico dopo la pazza vittoria in rimonta col Torino, dicendo «non siamo una grande squadra»), a Vidal, uomo di carattere e fedelissimo luogotenente di Conte al di là di errori e intemperanze, al capitano Handanovic, uno che parla poco ma molto ascoltato dai compagni.

PATTO DA ONORARE

E quel patto stasera va onorato. Riproponendo lo spirito operaio mostrato a Reggio Emilia e cercando equilibrio.

«L'equilibrio lo trovi giocando, a volte siamo riusciti a raggiungerlo, altre no - spiega Conte -. Abbiamo dovuto mettere giocatori in campo in partite ufficiali mentre, magari, avrebbero dovuto lavorare maggiormente. Invece li abbiamo buttati nella mischia». Il discorso scivola su Hakimi, al quale è stato preferito Darmian per la sua copertura difensiva e la lettura tattica: «Hakimi è un giocatore di grande potenzialità che deve lavorare tanto sulla fase difensiva. Le aspettative che abbiamo in Italia sono molto alte, soprattutto all'Inter. Deve continuare a lavorare consapevole delle pressioni che ci sono qui da noi».

L'esterno marocchino dovrebbe partire dalla panchina anche stasera, con Young al rientro sulla fascia opposta. A centrocampo con Gagliardini e Barella dovrebbe rivedersi Brozovic. Lukaku e Lautaro confermatissimi in attacco anche se Sanchez sta ritrovando sempre più affidabilità.

Antonio Liviero

