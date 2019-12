LA SFIDA DI RIAD

La Lazio è più forte della Juventus. A dirlo è il campo. La squadra di Inzaghi vince la Supercoppa Italiana 2019. Il cielo di Riad si tinge di biancoceleste. Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Tre nomi da scolpire nella memoria. Istantanee di un successo strameritato. Una lezione agli otto volte campioni d'Italia sconfitti per 3-1. La seconda volta nello spazio di 15 giorni e con lo stesso risultato. In campionato era finita con gli applausi dell'Olimpico a Immobile e compagni, in Arabia Saudita con un altro trofeo alzato da Capitan Lulic. Per l'esattezza il sedicesimo della storia laziale. I più vincenti di Roma. La quinta Supercoppa, la terza dell'era Lotito che con il successo di ieri si conferma presidente vincente. Sei trofei, uno solo in meno di Cragnotti.

LEZIONE DI CALCIO

Inzaghi manda in scena l'ennesimo capolavoro stagionale. Regia perfetta. Una gara non gemella, ma molto simile a quella vinta in campionato. Al di là del punteggio identico, la Lazio ha retto alla grande contro la migliore squadra d'Italia facendo recitare a soggetto protagonisti da oscar e attori meno blasonati. Luis Alberto e Milinkovic rubano la scena ma a strappare applausi sono i cambi di Inzaghi. Gli stessi tre subentrati in campionato: Cataldi, Parolo e Caicedo. Il primo griffa con una perla il 3-1, il secondo propizia il gol di Lulic e il terzo serve una palla al bacio a Correa che solo il fuorigioco ferma. Sarri schiera il tridente pesante: Higuain, Dybala e Ronaldo ma si schianta contro la perfezione biancoceleste. I bianconeri con questo schieramento perdono un uomo a centrocampo dove la Lazio ha gli uomini più forti. Pronti via e Matuidi viene graziato da Calvarese: intervento sulla tibia di Luis Alberto. Sulla sinistra Lulic va via in continuazione a De Sciglio (lo stesso che Lukaku saltò con troppa facilità servendo a Murgia il gol che regalò alla Lazio la supercoppa 2017). Il vantaggio laziale nasce proprio da un numero del bosniaco che fa fare una figuraccia allo juventino mandandolo con sedere per terra. Cross al centro che Milinkovic trasforma in oro. Stop di petto e palla al bacio per l'accorrente Luis Alberto. È il vantaggio laziale. Un dominio in lungo e in largo dei biancocelesti. La squadra di Sarri è tutta nella voglia di Ronaldo che invece perde una finale dopo 11 vittorie di fila. Il portoghese è l'unico che strappa applausi in Arabia Saudita (probabilmente per la sua fama più che per le sue giocate). Da un suo tiro nasce il pari nel finale di primo tempo. Strakosha respinge corto e sul tap-in Dybala è il più lesto di tutti. La ripresa si apre con una Juve che sembra più tonica. È solo impressione. La Lazio chiude tutti gli spazi e riparte sfruttando la velocità di Correa e Lazzari. Il ritmo però ha contato ancora di più: la Juve è sembrata spesso troppo lenta e troppo lunga.

DEJA VU DEL 26 MAGGIO

Nel momento in cui la partita vive una fase di stallo, Inzaghi pesca ancora i jolly dalla panchina. Fuori gli ammoniti Leiva e Luis Alberto tra i migliori in campo e dentro Cataldi e Parolo. Quest'ultimo ci mette subito la testa spizzando un cross di Lazzari. La palla viene raccolta da Lulic che di piatto segna il gol che di fatto regala la vittoria alla Lazio. Ironia del destino due giri di lancette dopo quello che segno alla Roma nel 2013. La Juventus si riversa avanti, ma la difesa laziale mostra una tenuta granitica e, a parte su un colpo di testa di Dybala, Strakosha non corre particolari pericoli. Dopo un gol annullato a Correa per fuorigioco, in pieno recupero c'è spazio per l'espulsione di Bentancur che atterra al limite dell'area Parolo e, sulla successiva punizione, per il 3-1 firmato da Cataldi che piazza la palla all'incrocio e chiude i conti. Un trionfo per Inzaghi, buio pesto per Sarri apparso in difficoltà.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA