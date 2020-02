LA SFIDA AL FRIULI

L'Inter può davvero tornare grande. E non è un caso che Christian Eriksen, giocatore ambito da mezza Europa, abbia deciso di vestire la maglia nerazzurra. «È stato un gran colpo per il club. Era nelle condizioni di scegliere - spiega Antonio Conte - e ci ha scelto. Deve essere motivo di orgoglio. L'Inter viene vista in maniera giusta all'esterno. Non è scontato che un calciatore a fine contratto decidesse di venire all'Inter». Finalmente soddisfatto, il tecnico dell'Inter a mercato chiuso applaude alla società che gli ha regalato il più grande acquisto di questa sessione di mercato. «Se siamo attrezzati per lo scudetto? Sarà il tempo a dirlo. Ma io non guardo alle altre squadre, guardiamo a noi senza invidie e paragoni». Eriksen, già in campo contro la Fiorentina in Coppa Italia, potrebbe partire da titolare a Udine. I problemi a centrocampo, con Brozovic convocato ma con soli due allenamenti con la squadra sulle gambe, rilanciano le possibilità del danese. Anche perché Eriksen sta bruciando i tempi. «Stava giocando poco con il Tottenham, faceva spezzoni di gara ma dal punto di vista fisico l'ho trovato in una discreta condizione. Sta entrando nell'idea di calcio che vogliamo proporre - racconta Conte - gli abbiamo parlato tanto e spiegato che situazioni deve sfruttare cosa deve fare con o senza palla. È un calciatore che recepisce subito».

MERCATO PROMOSSO

E se da una parte c'è un Conte felice e soddisfatto «sono contento di lavorare all'Inter e di quello che stiamo costruendo. La gente sta apprezzando sacrificio e dedizione che stiamo mettendo per riportare il club dove merita»; dall'altra c'è un Mourinho amareggiato. «Ho provato a convincere Eriksen a restare - ammette lo Special One - ma ormai aveva deciso. Sapevamo tutti che non avrebbe rinnovato». L'Inter lo aspettava, come si aspettano i grandi campioni. L'appeal ritrovato del club nerazzurro è merito di Suning, che sta investendo e ha rivoluzionato club e squadra, della dirigenza che sa muoversi in anticipo sul mercato ed ha avuto mano ferma nella gestione di alcuni casi e soprattutto di Conte. I successi in Premier con il Chelsea hanno convinto anche Moses (oggi atteso dall'inizio) e Young (confermato in fascia) e Lukaku prima di loro. «Ho vinto due trofei in due anni - rivendica l'allenatore - non è una passeggiata in Premier soprattutto per tipo di squadre e di allenatori. Basta pensare che Klopp non ha vinto niente in Inghilterra dopo quattro anni con il Liverpool e Guardiola al primo anno non ha vinto nulla». A Conte ora si chiede di compiere la stessa impresa. La Juventus non è riuscita a prendere il largo e l'Inter ne deve approfittare. I tre pareggi consecutivi non hanno avuto grandi ripercussioni sulla classifica, ma a Udine la vittoria è d'obbligo. «Sarà una partita tosta», mette in guardia Conte che dovrà fare a meno di Lautaro squalificato. Al suo posto uno tra Sanchez ed Esposito: «Hanno una chance da cogliere». Dovranno dare il massimo, come tutti. Perché l'allenatore riesce a vincere, ma chiede sacrificio, sudore e fiducia. Sarà il tempo a dire dove può arrivare l'Inter.

CARICA GOTTI

Luca Gotti però non si spaventa e sprona la sua Udinese: «Partite di questo genere sono più predisposte ad accendere scintille ma serve il 100% delle motivazioni fin dal primo minuto». Il tecnico dei friulani si aspetta una sorta di «nemesi, di ribaltamento dei fattori» con una prestazione molto più propositiva rispetto all'avvio di gara contro il Parma. Tra i bianconeri Nuytinck in dubbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA