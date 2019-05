La settimana di rodaggio rischia già di dare le prime sentenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PROSSIME TAPPE(bt) Quella che inizia oggi si preannuncia come una settimana relativamente tranquilla in attesa della cronometro di domenica, primo vero spartiacque del Giro d'Italia numero 102. Spazio quindi ai velocisti e ai cacciatori di tappa, con le squadre dei big che dovrebbero lasciar fare allo scopo di risparmiare energie in vista dei successivi due/terzi di percorso, fermo restando che come in ogni grande corsa che si rispetti, le sorprese sono dietro l'angolo.PRIME SALITEDopo l'arrivo odierno ad Orbetello, domani ci sarà una...