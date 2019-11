LA SESTA MERAVIGLIA DI LEWIS `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNOAUSTIN Vince il GP degli Usa Bottas. Ma Hamilton secondo, eroico in una gara per lui difficilissima, conquista il suo sesto Mondiale. Verstappen, arrembante come al solito, sale sul terzo gradino del podio. Trionfo ancora per la Mercedes, che si aggiudica il sesto titolo piloti, battendo il record della Ferrari che era arrivata a cinque con Schumacher. Una Ferrari latitante, che sembra essere tornata alla corsa in Ungheria quando si era presa un minuto di distacco. Un disastro per il Cavallino, con Vettel ritirato al 7° giro,...