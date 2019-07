CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La serie A sta migliorando, si avverte un nuovo interesse. Non siamo ancora ai nostri livelli, a quelli di 15 anni fa, ma un po' alla volta ci torneremo». Parola di bomber. E più precisamente di Christian Vieri, a Jesolo per la prima tappa del suo Bobo Summer Camp, in programma fino a domani nell'arena di 1.500 posti allestita nella spiaggia di piazza Brescia. Con lui tanti amici ex compagni: Gianluca Zambrotta, Luca Toni, il Chino Recoba, Daniele Adani, Bernardo Corradi, Mark Juliano, Nicola Amoroso, Nicola Ventola e Davide Bombardini. Lo...