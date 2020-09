LA NOVITÀ

ROMA La Serie A diventa imprenditrice di se stessa. O almeno ieri ha fatto il primo grande passo. I 20 presidenti, riuniti in Assemblea a Milano, hanno dato il via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. Le 20 società hanno votato all'unanimità a favore per intraprendere uno studio di fattibilità.

Una svolta storica per la serie A. La Lega ora può vendere il 10% di se stessa. La serie A cede un pezzo per avere più capitale. Cosa che prima non aveva mai deciso di fare. Lo ha fatto ora che non ci sono garanzie su come incassare il miliardo dei diritti tv vitale per i club. L'idea finale, ossia quando tutto andrà in porto, è quello di creare due organismi separati. Uno che si occuperà solo della parte sportiva e uno finanziario, la NewCo che verrà creata, che si occuperà della vendita dei diritti tv del prossimo triennio: 2021-24, dell'area commerciale e l'impiantistica. Il prossimo passo sarà quello di scegliere il fondo di equity. Al momento nessuna decisione ancora sulle due offerte pervenute dalla cordata Cvc, Advent e Fsi (da 1,625 miliardi per il 10%) e dal duo Bain-Nb Renaissance (1,35 miliardi sempre per il 10%): la decisione è stata quella di approfondire le proposte di entrambe le cordate, per sceglierne una a breve. La scelta verrà fatta nella prossima Assemblea, ancora da convocare..

LOTITO NON MOLLA

La creazione di questa Media Company servirà anche e soprattutto per limitare l'inefficienza della govenance da sempre dilaniata dai conflitti interni. La NewCo avrà un Cda molto ristretto in cui non ci saranno i club. Di fatto deciderà e agirà in autonomia. In questo modo si elimineranno gran parte delle lungaggini decisionali (i continui contrasti tra presidenti) che hanno spesso fatto perdere terreno. La strada è stata aperta ma è tutt'altro che spianata. L'unanimità trovata ieri per alcuni sarebbe solo di facciata. Perché all'interno dei 20 club c'è ancora chi spera di prendere un altro bivio.

Su tutti Claudio Lotito che di perdere la sua influenza in Lega non ha proprio voglia. Ed è per questo che è già al lavoro per rastrellare i 14 voti necessari per far approvare una nuova delibera per cambiare strada. La sua idea, come quella di Aurelio De Laurentiis, è quella far entrare i fondi di debito non come equity. Si vuole fare anche leva sulla non legittimità di distribuire soldi a squadre che oggi non fanno parte della serie A. Tagliando fuori chi sarà promosso in futuro. In Serie A negli ultimi 10 anni si sono alternate 37 squadre diverse. Tema caldo per il Monza di Adriano Galliani, che conta di salire in A a breve. Da via Rosellini hanno fatto sapere che la questione è già stata studiata dal punto di vista legale e non ci sono intoppi. «Abbiamo bisogno di stabilità finanziaria e stiamo entrando in un periodo difficile. La Lega ha lavorato per anni con intermediari, ma è ora che il valore resti in casa e non fuori» ha sottolineato il presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino promotore del progetto con il placet dei grandi club.



