LA SERIE A SI LEGA A DAL PINO

MILANO In Lega serie A c'è un nuovo presidente, ma le divisioni restano. È Paolo Dal Pino, 57 anni, pavese, eletto con 12 voti, uno in più del quorum che era sceso a 11 (elezione sfiorata lunedì 16 dicembre quando con quorum 14 si era fermato a 13). Ancora una volta in questi anni vince l'ala guidata da Claudio Lotito composta da Atalanta, Brescia, Fiorentina, Genoa, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Spal, Udinese e Verona.

Dall'altra parte, invece, Bologna, Cagliari, Inter, Juve, Lecce, Sassuolo e Torino volevano che tornasse Gaetano Miccichè che si era dimesso il 19 novembre, dopo le polemiche sulle modalità della sua elezione, ma che alla fine si è fermato a 7 voti (un club si è astenuto, il Milan). A guardare i numeri, non può sfuggire quanto ancora sia frantumata la Confindustria del pallone in un momento delicato come questo. «L'elezione è avvenuta in maniera abbastanza improvvisata. Noi grandi contestavamo il metodo, non certo la persona: Dal Pino è un manager importante, ma ci pareva giusto poter ascoltare il suo programma. La maggioranza è ridotta, ma non faremo ostruzionismo. Ora serve ricompattarsi», le rassicurazioni di Beppe Marotta, ad dell'Inter.

Anche se i contrari hanno sollevato perplessità che abbia votato il patron della Samp Massimo Ferrero, inibito.

Dal Pino, nato e cresciuto a Pavia, dopo 30 anni fra tlc ed editoria (attualmente è Ceo di Telit, azienda di tecnologia wireless, siede nel board del gruppo svedese Airplus tv, in quello di Banijay holding, società di produzione di contenuti per tv e piattaforme multimediali, e in quello di Sace Spa, agenzia italiana di esportazione crediti), guiderà almeno per 12 mesi - nel 2021 finisce il quadriennio olimpico - la Lega serie A. C'è da dire che al quarto piano di via Rosellini l'assemblea è stata sospesa per mezz'ora: Juventus, Inter e Torino hanno chiesto anche di rinviare il voto, ma Claudio Lotito ed Enrico Preziosi si sono opposti. «Con un meccanismo normale di candidatura non ci sarebbe stato tutto questo», ha detto Giancarlo Abete, commissario ad acta scelto dalla Figc, riferendosi alla decisione di inserire nello statuto la necessità del voto unanime per superare eventuali conflitti di interesse, poi quella di fare una verifica a voce dello scrutinio segreto per evitare il rischio di sorprese nell'urna quando era stato eletto Miccichè (iter, tra l'altro, finito sotto indagine della Procura Federale). Sta di fatto che Paolo Dal Pino è ora il nuovo presidente della Lega serie A (questa mattina sarà in Figc per incontrare Gabriele Gravina): il suo primo compito sarò quello di occuparsi dei diritti tv (Mediapro ha inviato una richiesta danni di 200 milioni di euro), lui che di telecomunicazioni (e Internet) è sicuramente un esperto.

