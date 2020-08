(E.B.) Snellire il protocollo. Questo l'obiettivo fondamentale per la prossima stagione. Non a caso oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina incontrerà il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Obbligatorio trovare una soluzione. I problemi con i ritiri sono già iniziati. E se la serie A è quella che più facilmente può fare fronte a certe regole, per le serie minori diventa impossibile. La Federcalcio vorrebbe ridurre al minimo i tamponi. Abbattendo notevolmente i costi che per una stagione intera diventerebbero proibitivi. L'idea è quella di controllare tutti nei giorni del raduno. Test che verrebbero ripetuti con cadenze molto più lunghe. Almeno 15 giorni. Discorso diverso se dovesse spuntare fuori un positivo. In quel caso si procederà come si è fatto finora. Con la quarantena soft.

Intanto oggi a Milano alle ore 15 in streaming riunione di Lega in cui si cercherà di trovare una quadra sulle date. Alcuni club continuano a spingere per iniziare la stagione il 12 settembre. Un inizio molto anticipato lascerebbe più margine di manovra in caso di imprevisti. Garantirebbe 10 giorni di vacanze a Natale, turni infrasettimanali al minimo. Ma c'è un'altra frangia che spinge per far slittare l'inizio. Il 19 sembra la data più probabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA