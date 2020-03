LO SCENARIO

ROMA Si riparte. La rotta è stata corretta e, si spera, porterà a destinazione la serie A 2019/20. Il decreto della presidenza del consiglio in merito alle misure necessarie per contenere l'epidemia da Coronavirus ha sedato le liti in seno alla Lega calcio: si riprende a giocare ma a porte chiuse, almeno per il prossimo mese. Dopo più di 24 ore, dalla milanese via Rosellini è arrivato il nuovo calendario con date e orario: domenica e lunedì si disputeranno gli incontri della 26ª giornata saltati lo scorso weekend, mentre mercoledì 18 si recupereranno tre dei quattro match della 25ª. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma: calcio d'inizio alle 18,30 visto che la serata è esclusiva della Champions League e per le italiane toccherà al Napoli andare a Barcellona, chissà se a porte aperte o chiuse (ieri è stato ufficializzato che Valencia-Atalanta di martedì 10 si disputerà senza tifosi, così come Inter-Getafe di giovedì 12). Resta da definire il destino di Inter-Sampdoria, che non poteva disputarsi insieme alle altre perché giovedì 19 la squadra di Conte affronta il Getafe per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sul calendario nerazzurro si naviga a vista, anche perché l'Inter dovrà recuperare pure la semifinale di ritorno di coppa Italia con il Napoli e, al momento, la seconda manifestazione calcistica nazionale non ha trovato dimora. Si è fatta avanti l'ipotesi di assegnarla in estate, ad agosto, quando già sarà cominciata la stagione 2020/21. Un obbrobbrio sportivamente parlando. Lega che ha convocato per giovedì 12 la prossima assemblea nella sede di via Rosellini a Milano. Quel giorno si farà il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus ma si tratterà anche il tema dei diritti tv.

NO ALLA NAZIONALE

Senza ulteriori colpi di scena, le altre due giornate di campionato che si disputeranno a porte chiuse seguiranno lo scivolamento applicato per recuperare 25ª e 26ª. Quindi nel week-end del 14-15 marzo le partite della 27ª che dovevano disputarsi domani e domenica e in quello del 21 e 22 marzo i match della 28ª. Poi il campionato si fermerà per lasciare spazio alle amichevoli delle nazionali e ai play off di Nations League che assegneranno gli ultimi posti per Euro2020. E anche quel fine settimana è finito nella rete del Coronavirus. Perché gli azzurri, ieri, hanno ricevuto una porta in faccia dalla Germania. Norimberga, sede dell'amichevole che l'Italia di Mancini ha fissato per il 31 marzo, non vuole più ospitare l'evento. «Sulla base delle informazioni che abbiamo allo stato attuale, la città di Norimberga è a favore di una disdetta della partita fra i due Paesi. Ci si aspetta infatti che molti fans verrebbero proprio dall'area a rischio del Norditalia», ha affermato una portavoce del comune tedesco. La notizia, riportata dall'edizione online della Bild, non ha ancora trovato una conferma ufficiale. Tant'è vero che un altro esponente comunale, Peter Pluschke, ha garantito che la città non ha ancora dato alcuna indicazione per far saltare la partita, aggiungendo che nel giro di una settimana la situazione relativa all'epidemia potrebbe anche essere cambiata. La Nazionale giocherà un'altra amichevole di lusso, a Wembley congtro l'Inghilterra venerdì 27, e anche gli inglesi hanno mostrato nei giorni scorsi cautela senza mai spingersi però ad ipotizzare la disdetta dell'evento.

COPPE BLINDATE

Anche in Europa le italiane scenderanno in campo seguite dall'emergenza Coronavirus. Valencia-Atalanta e Inter-Getafe si disputeranno a porte chiuse e le decisioni sono state ufficializzate. C'è da stabilire la sorte di Barcellona-Napoli e Juventus-Lione (il 18 e il 17 marzo) di Champions e della doppia sfida Siviglia-Roma (andata in Spagna il 12, ritorno all'Olimpico il 19) in Europa League. I match sul suolo italiano hanno la sorte già decisa dal decreto: porte chiuse. Bisognerà vedere cosa decideranno le autorità spagnole, ma la decisione presa da Valencia lascia poche speranze. Intanto la Uefa ha provveduto a spostare Atalanta-Lione di Youth League di martedì sul neutro di Coverciano e a porte chiuse, evitando così il centro sportivo di Zingonia dov'era in programma la partita anche se non incluso nella zona rossa. «Con molto amore possiamo andare avanti, prenderci cura ma non aver paura, aiutiamoci a vicenda per prevenire. Il virus non ci batterà», ha scritto il Papu Gomez sul suo profilo Instagram. Il calcio prova a ripartire, ma la partita minaccia di essere ancora lunga nella speranza che non si complichi e che il virus non entri in campo contagiando qualche atleta. In quel caso sarebbe davvero dura concludere questa disgraziata stagione.

Romolo Buffoni

