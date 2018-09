CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVince il Chievo, perde la procura. Il -3 rappresenta un successo per i veronesi, che peraltro ricorreranno in appello per vedere azzerata la penalizzazione. Quelle plusvalenze fittizie sono in sostanza trascurabili per il tribunale federale nazionale, comunque è la prima volta che un club viene sanzionato per questo tipo di operazioni e il Chievo ha già pagato con un mercato in sordina, proprio come il Parma, poichè è difficile convincere giocatori ad arrivare, quando non si hanno certezze di categoria (il Crotone chiedeva la...