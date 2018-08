CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTANAPOLI Un esordio con tre punti sul campo della Lazio e la scoperta della nuova coppia gol Milik-Insigne, che fa già sognare i tifosi azzurri. Dimenticate le difficoltà del precampionato, il Napoli si gode l'esordio con la vittoria dell'Olimpico (la sesta consecutiva, su un campo ormai terra di conquista per gli azzurri) e riparte da una rinnovata certezza in vista della sfida di sabato col Milan: l'attacco funziona, nonostante le polemiche dei tifosi per il mancato arrivo di un crack offensivo.Un peso che era tutto sulle spalle...