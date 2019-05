CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCALATA Fallita la scalata al Milan, Rocco Commisso si consola con la Fiorentina. Con un anno di ritardo, sbarca in serie A il miliardario nato a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), fondatore e presidente del colosso tv Mediacom: sta per concludere l'acquisto della Viola. Lo anticipa il New York Times e lo confermano da Firenze.EMIGRANTE Commisso, 69 anni, appena 12enne si trasferì negli Stati Uniti dove è pure patron dei New York Cosmos, la prima squadra di calcio professionistico in Nord America, dove chiusero la carriera Pelè...