La satira di Crozza fa arrabbiare Benatia: insulti sul rigore al Real

LA LITETORINO Le scintille della notte madrilena di Champions League non si spengono. A riattizzare il fuoco è lo scambio di battute pesanti e insulti tra Crozza e Benatia, su un filo che corre dalla tv ai social. La disputa, nata dal commento a caldo al Bernabeu del difensore marocchino - «il rigore è stato uno stupro» - è proseguita due giorni dopo nel programma satirico Fratelli di Crozza sulla 9: «Non puoi parlare di stupro - ha sparato il comico genovese - Sei tu che hai fatto un'entrata del c... al 93'. Io non so se tu hai un'idea...